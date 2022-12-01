В Черновицко-Буковинской епархии Московского патриархата СБУ нашла ноутбук с детской порнографией, – Lb.ua

Секретарь Черновицкой епархии архимандрита Никита Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения ноутбука с детской порнографией во время обысков на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на собственные источники.

«30 ноября Служба безопасности Украины в Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство № 22022260000000116 в отношении неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП), в действиях которых имеются признаки преступления. 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение)», - говорится в сообщении.

По данным источников издания, речь идет о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко) и секретаре архимандрита Никите (Сторожуке).

По результатам обысков в помещениях епархиального управления на ноутбуке были обнаружены порнографические материалы с участием несовершеннолетних (детскую порнографию), которые, по предварительным данным, не были загружены из сети интернет, а сняты на видеокамеру.

В ходе досудебного расследования уголовного производства изъята техника, направленная на компьютерно-техническую экспертизу, по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, во время обыска на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.