В Николаеве пьянка закончилась ссорой между двумя мужчинами и убийством одного из них

В Николаеве двое мужчин из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя, затеяли ссору, закончившуюся смертью одного из них.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Как оказалось, злоумышленник нанес многочисленные удары своему знакомому. Потерпевший пытался скрыться и даже выбежал из дома, однако от полученных телесных повреждений упал и умер. Ранее судимый 47-летний преступник решил, что может скрыться и спрятаться от правоохранителей, однако через несколько часов уже был задержан и доставлен в отделение полиции», - говорится в сообщении.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

За причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины) правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении.

Далее суд будет выбирать ему меру пресечения. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.