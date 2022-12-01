Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой

Полиция Испании заявила, что шесть писем со взрывчаткой были отправлены из северного города Вальядолид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .
Отмечается, что большинство из них обезвредили.
Агенты еще не установили личность отправителя, что, по словам источников газеты, будет сложно сделать. Письма были помещены в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.
По мнению Национального суда, где расследуется дело, авторство всех писем с бомбами «имеет одно происхождение». Все были отправлены с территории Испании.
Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.
Кроме посольства подозрительный сверток получила испанская компания, чье оружие получает Украина