Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой

Полиция Испании заявила, что шесть писем со взрывчаткой были отправлены из северного города Вальядолид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

Отмечается, что большинство из них обезвредили.

Агенты еще не установили личность отправителя, что, по словам источников газеты, будет сложно сделать. Письма были помещены в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.

По мнению Национального суда, где расследуется дело, авторство всех писем с бомбами «имеет одно происхождение». Все были отправлены с территории Испании.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Кроме посольства подозрительный сверток получила испанская компания, чье оружие получает Украина