В Новой Каховке оккупанты вывозят из магазинов товар и оборудование, а на Запорожье отбирают у людей ценные вещи и бытовую технику

Оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты.

А в Новониколаевке Запорожской области оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря текущего года организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

Кроме того, в населенных пунктах временно занятой Херсонской области, российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения по российской программе.