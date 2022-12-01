В россии девушку осудили по статье «дискредитация армии» за плакат с надписью «Мир»

Жительницу Казани Светлану Потеряхину оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации российской армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом стало то, что 24 сентября она вышла на акцию против мобилизации с плакатом «Мир».

Об этом сама Потеряхина рассказала «ОВД-Инфо».

Ее и еще нескольких участниц акции после задержания двое суток продержали в отделе полиции. Девушка рассказала, что силовики угрожали ей пытками и изнасилованием.

- Были угрозы того, что, если мы не отдадим телефоны, нас зальют перцем, а в отделе пустят по кругу, по итогу телефоны забирали силой, к каждой подсаживался представитель центра «Э» и пытался узнать информацию о парне который сбежал [во время задержания], когда мы отказывались говорить шли угрозы в сторону родителей, - рассказала Потеряхина.

Изначально девушке вменяли арестную статью о нарушении правил организации акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), однако суд переквалифицировал ее на более легкую. Во время суда девушка и другие участницы акции оставались в отделе, из-за чего заседание прошло дистанционно.