Российские захватчики во время оккупации Гостомеля украли некоторые запчасти самолета «Мрія»

Во время своего пребывания в аэропорту Гостомеля под Киевом российские оккупанты успели украсть некоторые запчасти из самолета «Мрія».

Об этом в интервью «Суспільному» рассказал полковник Артем Илюхин.

Он в первые дни вторжения защищал аэродром в Гостомеле. Сейчас его бригада обороняет Бахмут.

«Мрія была уничтожена в ходе боев, но основное повреждение нанесли подразделения рф. Она была в нескольких местах — потом уже было видно — специально подожжена», - рассказал военный.

По словам Илюхина, представители летной школы рф посещали Гостомель несколько раз. Вследствие этого были изъяты наиболее ценные основные комплектующие самолета.

«С корнями вырванные платы, провода и так далее», — добавил полковник.

Напомним, что на заводе «Антонов» заявили, что восстановят легендарный самолет «Мрія», разрушенный оккупантами, но о сроках говорить пока рано.

Также напомним, что у прежнего руководства государственного предприятия «Антонов» нашли финансовых нарушений на общую сумму около 1 миллиарда гривен за период с 1 октября 2020 года по 31 марта 2022 года.

СБУ проверяет причастность работников ГП «Антонов» к уничтожению «Мрії» – гендиректора уже разоблачили на одном преступном факте.