СБУ задержала «завхоза» оккупационной администрации Снигиревского района

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в освобожденных районах Николаевской области. Злоумышленницей оказалась 69-летняя жительница Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и николаевская областная прокуратура.

Во время захвата города она вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена руководителем «отдела жилищно-коммунального хозяйства».

«Находясь на «должности», коллаборантка осуществляла «учет» местного жилищного фонда, в первую очередь, его техническое состояние и бытовые условия. Таким образом, она определяла пригодность зданий к «расквартированию» представителей оккупационных группировок страны-агрессора», - сказано в сообщении.

Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. За свою «работу» женщина получала зарплату в российских рублях.

Фигурантке сообщили о подозрении по части 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, большая часть коллаборантов, организовавших «референдум» и занимавших руководящие должности, бежали со Снигиревки вместе с оккупантами.