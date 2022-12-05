СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Полтавской области

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области.

Об этом СБУ сообщает в своем Facebook.

В частности, речь идет о Мгарском Спасо - Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

Обыск проводится совместно с Национальной полицией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

«Учитывая вооруженную агрессию россии, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов», - сказано в сообщении.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

Напомним, что ранее в Черновицко-Буковинской епархии Московского патриархата СБУ нашла ноутбук с детской порнографией.