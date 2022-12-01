В Херсоне задержали экс-руководителя банка рф, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе «рублевую зону»

Служба безопасности разоблачила еще одного «высокопоставленного» пособника российских оккупантов в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного рф «международного расчетного банка», открывавшего свои «отделения» в оккупированных районах юга Украины.

Именно из-за этого российского «финучреждения» гауляйтер захваченной части Херсонщины владимир сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских «представительств» страны-агрессора.

«Таким образом, рашисты планировали осуществить принудительное введение «рублевой зоны» на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет россии», - уточнили в сообщении.

Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины.

Для реализации проекта агрессор планировал использовать опыт создания разветвленной сети российского расчетного банка в захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший сотрудник местного банка.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.

Свое рабочее место обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

Находясь на «должности», вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации.

После освобождения Херсона злоумышленник попытался «залечь на дно» в одной из городских больниц. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права на залог.

Напомним, что ранее в Херсоне задержали предателя, который собирал данные о ВСУ и сдавал оккупантам участников сопротивления.