Сенкевич заявил, что расследование подрыва «памятника чекистам» должно быть «делом чести» для полиции и высказал догадки, кто мог его подорвать

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что расследование подрыва памятника погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, «памятник чекистам») должно быть делом чести для правоохранительных органов.

Об этом он заявил в интервью «РБК Украина».

— Мы до сих пор ждем информацию от правоохранительных органов, я считаю, это для них должно быть делом чести, потому что, на самом деле, как бы ни назывался этот памятник в народе, у него есть название. Это памятник милиционерам, потерявшим жизнь во время исполнения своих служебных обязанностей. У многих полицейских есть свои знакомые, друзья, которые потеряли своих собратьев во время выполнения своих обязанностей, - заявил Александр Сенкевич.

Также он отметил, что после войны будет проведен архитектурный конкурс и памятник восстановят, но «без «буденовки» и меча со щитом», потому что подвиг людей, у которых была опасна работа и они погибли во время исполнения служебного долга, должен быть увековечен.

— У меня нет информации о тех, кто это совершил. Я, как и все, в ожидании публичной информации, кто это сделал, и зачем это было сделано. С другой стороны, если информация по этому памятнику кажется многим противоречивой, то есть еще второй памятник, в котором не было ни звезд, ни «буденовок», ни серпа и молота. Это памятник скорбной матери на Херсонском шоссе, он также был взорван. Это фактически могильная плита – память людям, погибшим во время Второй мировой войны. И я не хотел бы, чтобы сегодня происходили такие вещи, которые, возможно, будут происходить по отношению к памятникам тех людей, которым мы будем устанавливать мемориалы уже после этой войны, - сообщил мэр Николаева.

На уточняющий вопрос, могут ли эти подрывы быть провокацией от пророссийски настроенных горожан, Александр Сенкевич ответил утвердительно.

— Мне тоже так кажется, более того, можно было убрать его без ущерба для окружающих и без ущерба для их жизни. У меня нет догадок, я ожидаю расследования от правоохранительных органов. Они уже все трудятся, все на местах. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем реальную картину на этот счет. Я думаю, что у нас есть все технические возможности, чтобы найти тех, кто это сделал, - резюмировал он.

Напомним, в центре Николаева вечером 19 октября раздался взрыв. В результате уничтожен памятник погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, «памятник чекистам»). В результате взрыва в окрестных домах повреждены окна. Масштаб ущерба пока неизвестен. В частности, Луков считает, что после войны в Николаеве нужно восстановить подорванный памятник погибшим правоохранителям.

Позже в Николаеве в комендантский час неизвестные снова взорвали памятник – на этот раз мемориал в сквере «Скорбящая мать».