Бывшего бойца «Беркута» заочно приговорили к восьми годам тюрьмы за преступления на Майдане – это самый строгий приговор в отношении силовика тех времен

Печерским районным судом города Киева 5 декабря вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего работника батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области. Экс-правохранитель приговорен к 8 годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Сейчас это самый строгий приговор в отношении милиционера.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Осужденный находится в розыске с 2015 года. Рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре.

Прокуроры в суде доказали, что 1 декабря 2013 года осужденный нанес многочисленные удары резиновой дубинкой и ногой в разные части тела и по голове активисту – участнику акции протеста возле Администрации Президента по улице Банковой. Потерпевший в это время не совершал никаких противоправных действий. Он лежал на проезжей части, а его руки были скованы за спиной наручниками.

Бывший правоохранитель обвинялся в совершении, во исполнение явно преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 УК Украины).