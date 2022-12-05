НАБУ задержало бизнесмена Кауфмана, который подозревается в участии в ОПГ, контролировавшей экономическую жизнь Одессы

НАБУ и САП 5 декабря задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ .

Речь идет о двух организаторах и их доверенном лице. Однако следствие устанавливает и для других участников преступной группы.

Осенью 2021 года, после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, вместо нее появилась новая. Эта организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки средств местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы группы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета”, - рассказали в НАБУ.

Журналист Олег Новиков сообщил , что одним из задержанных является одесский бизнесмен, бенефициар группы Vertex United и мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine Борис Кауфман. В настоящее время продолжаются следственные действия, в частности, в помещении Одесского городского совета.