ЕС введет санкции против российского производства беспилотников

Европейский Союз в девятом пакете санкций хочет ввести ограничения относительно российского сектора беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет санкций ЕС должен быть утвержден на следующей неделе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Бабель.

Также ЕС рассматривает ужесточение ограничений на технологии и компоненты, используемые в военных целях. Кроме того, рассматривают меры, направленные против услуг, инвестиций и российского медиа- и финансового секторов. В санкционный список планируют добавить около 180 физических и юридических лиц.

Напомним, что войска россии используют беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру. Кроме своих дронов, они запускают БПЛА иранского производства, за что против Ирана уже ввели санкции.