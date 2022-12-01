НАБУ провело обыск в кабинете Труханова и задержало еще одного одесского бизнесмена

Следователи НАБУ проводят обыски в помещениях городского совета Одессы.

Об этом сообщают "Зеркало недели" и "Думская".

По данным журналистов, следователи изымали документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.

Ранее НАБУ задержало одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, продолжавших многоуровневую схему махинаций в Одессе, начатую теневым «хозяином города» Владимиром Галантерником, который совместно с Геннадием Трухановым подозреваются в дерибане земель Одессы и хищении из городской казны.

Александр Грановский (не путать с экс-соратником Порошенко) – экс-нардеп 4 созыва от СДПУ. Он является бизнес-партнером Кауфмана в гостиничной и медиасфере.

Напомним, 6 октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений по делу, касающемуся завладения землей в Одессе. Три из них касаются действующего мэра Геннадия Труханова, Владимира Галантерника и бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко.

По версии следствия, группа из 16 человек организовала схему раздачи земли громады. Участки выдавались заранее определенным фирмам без конкурса. Деньги за них застройщики выплачивали участникам схемы, которые организовывали принятие «нужных» решений Одесским горсоветом. В результате деятельности организации община потеряла 6 земельных участков в центре города и на побережье (общая площадь 15,9 га), сумма ущерба – 689 миллионов гривен.

Галантерник, которому в Одессе принадлежит часть рынков "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центров City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отель "De Paris", скрывается от следствия и находится в розыске. .

Мэр Одессы Геннадий Труханов, арестованный ВАКСом с возможностью залога, в ноябре прошлого года внес за себя 30 миллионов гривен. СМИ утверждали, что деньги на залог Труханову дал народный депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский.