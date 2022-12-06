СБУ ликвидировала продажу фальшивых «пропусков для спецтранспорта» - покупателями могли быть члены ДРГ

В Киевской области ликвидировали масштабное изготовление и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины. В ходе расследования изъяты фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, Офиса Генерального прокурора, СБУ, Государственного бюро расследований и МВД.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Стоимость одного «удостоверения» составляла от 50 до 500 дол. Сумма зависела от названия "ведомства" и сроков использования.

Благодаря оперативному реагированию Службы безопасности удалось своевременно разоблачить схему и тем самым предотвратить возможное использование подделки российскими ДРГ для проезда на автодорогах Украины.

По данным следствия, сделку организовал работник проектной организации в Обухове. Для серийного изготовления подделок использовали специализированную компьютерную технику учреждения.

Готовые «документы» выставлялся на продажу через анонимные аккаунты в сетях Даркнет и Телеграм.

Деньги от «заказчиков» получал на криптокошелек и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

Среди установленных клиентов находились жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей.

По оперативным данным, злоумышленник пытался сбыть более 2 тысяч «липовых» пропусков.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в офисе компании, где он производил поддельные документы, правоохранители обнаружили: партию фальшивых пропусков и удостоверений; компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; банковские карты, на которые поступала оплата за услуги.

На основании собранных материалов решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.