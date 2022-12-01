СБУ идентифицировала оккупанта, застрелившего мирного жителя в Бучанском районе

Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, который застрелил гражданского в Бучанском районе Киевщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военным преступником оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады из рф.

Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Бучанского района.

Установлено, что во время оккупации поселка Гавронщина, российский капитан остановил посреди улицы безоружного местного жителя и ударил его в лицо прикладом автомата. Затем злоумышленник произвел выстрелы в его туловище.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Комплексные меры по установлению его мест нахождения продолжаются.

Напомним как двое оккупантов заочно получили по 12 лет тюрьмы за пытки и грабеж украинцев.