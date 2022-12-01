В россии дезертир открыл огонь из пулемета по полицейским, его разыскивают

В городе Новошахтинск Ростовской области разыскивают мужчину с пулеметом, который ранил полицейского.

Об этом сообщают росСМИ.

Разыскиваемый в Новошахтинске мужчина начал стрелять, когда его встретили полицейские. Трое сотрудников ППС прочесывали местность, как вдруг увидели в лесу мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием. Увидев сотрудников, неизвестный начал стрелять.

Один из полицейских получил ранение в таз, он госпитализирован. После перестрелки неизвестному удалось скрыться — сейчас его ищут в городе и ближайших районах.

В городе введен план «Сирена». Ищут мужчину ростом 180-190, одетого в камуфляж. Предварительно это дезертир.

Остальным сотрудникам полиции уже приказали вооружиться автоматами и надеть бронежилеты. Жителей просят сидеть дома и не появляться на улице. В городе закрывают детские сады и выезд из города.

Также сообщается, что стрелявший может быть российским военнослужащим, который принимал участие в войне против Украины, но самовольно покинул зону боевых действий с оружием.