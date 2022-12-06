Зеленский поздравил защитников Украины с днем ВСУ в Славянске, который находится в 50 километрах от линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины из Славянска.

Видеообращение президент опубликовал в своем Telegram.

- Господа офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые военнослужащие, ветераны. От имени Украины хочу поздравить вас с этим великим днем, с Днем Вооруженных сил Украины. Из года в год он праздновался в разных городах, поклоняясь нашим бойцам и всегда мы начинаем вспоминать наших погибших Героев. Всех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Зеленский призвал украинцев почтить память павших защитников минутой молчания, а также поблагодарил тех, кто несмотря на погодные условия, время суток, в будни и праздники продолжают защищать Украину.

- Мы всегда будем помнить ваш подвиг, всегда мы будем помогать вашей работе и поклонятся вашей силе. Каждый день, особенно сегодня.

- Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе, зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше. Но то, что остается неизменным и стальным – ваша отвага, выдержка, воля, а значит, наша свобода, наша независимость. Наша благодарность за это. Ваша мужественность, наша гордость за вас всех. Мы гордимся нашими Сухопутными войсками, гордимся Воздушными Силами, гордимся Военно-морскими Силами, гордимся Силами специальных операций, гордимся Военной разведкой, гордимся Десантно-штурмовыми восками. Мы гордимся всеми, – сказал президент.

Известно, что Славянск в Донецкой области находится примерно в 50 километрах от линии фронта. Ранее Зеленский приезжал в прифронтовые и страдающие от ежедневных обстрелов Николаев и Харьков. Кроме того, президент посетил освобожденный Херсон на третий день после деоккупации.

В то же время, стоит отметить, что президент российской федерации владимир путин, за все время военного конфликта ни разу не посетил оккупированные Донецк или Луганск.

Зеленский встретился с украинскими защитниками и вручил им государственные награды.