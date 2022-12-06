В ОП рассказали подробности рабочей поездки Президента Зеленского на Донбасс

Во вторник, 6 декабря, в День ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными на Донбассе и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

«Имею честь сегодня быть с вами здесь, в Донбассе. Позвольте поздравить вас с вашим праздником и праздником всего нашего государства – с Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю вам сил, чтобы героически защищать наше государство, как вы это и делаете», – отметил Владимир Зеленский, обращаясь к защитникам Украины.

Президент отметил и важную роль всех, кто мотивирует украинских воинов и благодаря кому они предпринимают такие героические шаги в своей жизни и истории Украины.

«Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что воспитали вас такими, ваших жен и мужей, ваших детей, всех тех, кто вас поддерживает каждый день», – добавил он.

Президент также поблагодарил тех военных, «которые, к сожалению, остались на поле боя, но не покинули Украину».

Собравшиеся почтили память погибших в войне с россией минутой молчания.

«Они останутся в нашей памяти навеки. Мы даем этим людям минуты, а они дали нам и нашему государству, уверен, годы и десятилетия», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что ему очень приятно быть на украинском Донбассе.

«Верю, что встретимся в нашем украинском Донецке, Луганске, уверен, что и в Крыму», – сказал Президент.

По его словам, на востоке Украины сегодня самое сложное направление, здесь защищают все наше государство. В то же время и в других направлениях ВСУ выполняют сложные задачи по обороне и деоккупации украинских территорий.

«Хочу поблагодарить за эту стойкость и прочность. Вы форпост нашей независимости», – подчеркнул Глава государства, обращаясь к военнослужащим.

Владимир Зеленский вручил защитникам награды и ценные подарки.

В частности, Президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» командиру 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ полковнику Алексею Майстренко.

С 24 февраля 2022 года он принимает непосредственное участие в отражении открытой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Полковник спланировал и руководил действиями военнослужащих 54-й ОМБр по освобождению населенных пунктов Спорное Донецкой области и Белогоровка в Луганской области. С середины сентября и по сей день оккупанты совершили более 50 штурмовых атак на оборонные рубежи бригады с применением авиации, артиллерии, танков, групп спецназовцев. Несмотря на тяжелую боевую обстановку, личный состав механизированных подразделений под руководством Алексея Майстренко продолжает держать оборону, уничтожая врага всеми имеющимися силами и средствами.

Глава государства также присвоил звание Героя Украины и вручил орден заместителю командира бригады – начальнику отделения артиллерии 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ подполковнику Владимиру Потешкину. С марта 2022 г. он осуществляет управление огнем бригадной артиллерийской группы, организует артиллерийскую разведку объектов противника. Все это время Владимир Потешкин умело и качественно координирует взаимодействие артиллерийских подразделений бригады, обеспечивает поддержку действий горно-штурмовых подразделений, а также своевременную и качественную задачу огневого поражения противнику. На его счету большое количество уничтоженной техники, вооружения и живой силы противника, в частности в Киевской области, Попаснянском районе Луганской области и в Бахмутском районе Донецкой области.

Напомним, как Зеленский поздравил защитников Украины с днем ВСУ в Славянске, который находится в 50 километрах от линии фронта