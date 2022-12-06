Брата пособника оккупантов Царева осудили за терроризм - обвиняемый надеется на обмен

Вражеского приспешника и по совместительству брат бывшего нардепа-изменника и одного из организаторов кремлевского проекта «новороссия» Олега Царева, который готовил взрывы в Днепрпетровской области, приговорили к 5 годам заключения.

Об этом сообщает СБУ.

Известно, что злоумышленника задержали его в мае этого года во время спецоперации в Днепре.

По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области.

Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры. За это оккупанты обещали ему «кресло» главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона. Сотрудники СБУ установили за ним контроль на первичном этапе подрывной деятельности.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карточки и паспорта гражданина россии.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы по статье 258 Уголовного кодекса Украины(террористический акт).

«Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на находящихся в российском плену украинцев», - сказано в сообщении.

Напомним, как пособника оккупантов и экс-нардепа Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.