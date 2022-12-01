Google опубликовал список самых частых запросов украинцев в 2022 году: Карта воздушных тревог, генератор, Николаев

В 2022 году запросы украинцев в поисковой системы Google соответствовали ситуации в стране. Жители «гуглили» карту воздушных тревог, узнавали где можно купить генератор и соль, а также интересовались что такое ленд-лиз и Swift.
Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.
В десятку самых частых запросов вошли и запросы, которые касаются полномасштабного вторжения. В список также вошел новый сезон ТВ-шоу «Холостяк». Согласно рейтингу в Топ-10 самых популярных запросов этого года вошли:
- Карта воздушных тревог
- Новости Украины
- єДопомога
- Карта Украины
- Жириновский
– Арестович
- путин
- Холостяк 2022
- Байрактор
– Гостомель
Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории «Персона» за год получил Алексей Арестович. Пользователи также интересовались городской легендой Привидением Киева, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Топ-10 персон года согласно количеству запросов в Google:
– Алексей Арестович
– владимир путин
– Виктор Медведчук
- Призрак Киева
- Валерий Залужный
– Оксана Марченко
- Юрий Подоляка
– Борис Джонсон
– Виталий Ким
- Нэнси Пелоси
Относительно людей, которые ушли из жизни в 2022 году, больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Королеве Елизавете II.
Топ-10 умерших, которых часто искали в Google украинцы:
- Владимир Жириновский
- Руслана Пысанка
- Юрий Шатунов
- Королева Елизавета II
- Леонид Кравчук
- Михаил Горбачев
- Борис Моисеев
- Кирилл Стремоусов
- Леонид Куравлев
- Денис Киреев
Что касается географии Украины, то горожан с основном интересовали города, которые печально известны оккупацией и сильными вражескими обстрелами:
- Гостомель
- Буча
- Мариуполь
- Чернобаевка
- Кременчуг
- Балаклея
- Херсон
- Остров Змеиный
- Николаев
- Славутич
Украинцы интересовались таким покупками:
- Генератор
- Соль
- Бронежилет
- Марка «русский корабль»
- Свечи
- Повербанк
- Инвертор 12в-220в
- Книги єДопомога
- Калий йодид
- Starlink
Кроме того, украинцы гуглили и разные вопросы. Жители нашей страны хотели узнать хотели узнать, что такое Swift, и американский ленд-лиз.
Топ-10 вопрос: «Что такое?/Що таке?»:
- Swift
- Лэнд-лиз
- Чрезвычайное положение
- НАТО
- Военное положение
- Паляница
- Байрактор
- Дефолт
- Общая мобилизация
-Блэкаут
В свободное время украинцам полюбились такие фильмы:
- Человек-паук: Домой пути нет
- Не смотрите вверх
- Смерть на Ниле
- Пурпурные сердца
- Тор: Любовь и гром
- Пой 2
- Бешеная свадьба 3
- Три богатыря и конь на троне
- Дом Гуччи
-Быстрее шара/Скоростной поезд
А также сериалы:
- Дом Дракона
- Эйфория
- Услышь меня
- Мажор 4 сезон
- Острые картузы 6 сезон
- Вымышленная Анна
- И просто так…
- Игра в кальмара
- Песочный человек
- Удивительные чудеса 4 сезон
Напомним, что в прошлом года украинцы больше всего интересовал «Евро 2020», «Игра в кальмара» и «Холостяк».