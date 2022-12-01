Google опубликовал список самых частых запросов украинцев в 2022 году: Карта воздушных тревог, генератор, Николаев

В 2022 году запросы украинцев в поисковой системы Google соответствовали ситуации в стране. Жители «гуглили» карту воздушных тревог, узнавали где можно купить генератор и соль, а также интересовались что такое ленд-лиз и Swift.

Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.

В десятку самых частых запросов вошли и запросы, которые касаются полномасштабного вторжения. В список также вошел новый сезон ТВ-шоу «Холостяк». Согласно рейтингу в Топ-10 самых популярных запросов этого года вошли:

- Карта воздушных тревог

- Новости Украины

- єДопомога - Карта Украины

- Жириновский

– Арестович

- путин

- Холостяк 2022

- Байрактор

– Гостомель

Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории «Персона» за год получил Алексей Арестович. Пользователи также интересовались городской легендой Привидением Киева, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Топ-10 персон года согласно количеству запросов в Google:

– Алексей Арестович

– владимир путин

– Виктор Медведчук

- Призрак Киева

- Валерий Залужный

– Оксана Марченко

- Юрий Подоляка

– Борис Джонсон

– Виталий Ким

- Нэнси Пелоси

Относительно людей, которые ушли из жизни в 2022 году, больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Королеве Елизавете II.

Топ-10 умерших, которых часто искали в Google украинцы:

- Владимир Жириновский

- Руслана Пысанка

- Юрий Шатунов

- Королева Елизавета II

- Леонид Кравчук

- Михаил Горбачев

- Борис Моисеев

- Кирилл Стремоусов

- Леонид Куравлев

- Денис Киреев

Что касается географии Украины, то горожан с основном интересовали города, которые печально известны оккупацией и сильными вражескими обстрелами:

- Гостомель

- Буча

- Мариуполь

- Чернобаевка

- Кременчуг

- Балаклея

- Херсон

- Остров Змеиный

- Николаев

- Славутич

Украинцы интересовались таким покупками:

- Генератор

- Соль

- Бронежилет

- Марка «русский корабль»

- Свечи

- Повербанк

- Инвертор 12в-220в

- Книги єДопомога

- Калий йодид

- Starlink

Кроме того, украинцы гуглили и разные вопросы. Жители нашей страны хотели узнать хотели узнать, что такое Swift, и американский ленд-лиз.

Топ-10 вопрос: «Что такое?/Що таке?»:

- Swift

- Лэнд-лиз

- Чрезвычайное положение

- НАТО

- Военное положение

- Паляница

- Байрактор

- Дефолт

- Общая мобилизация

-Блэкаут

В свободное время украинцам полюбились такие фильмы:

- Человек-паук: Домой пути нет

- Не смотрите вверх

- Смерть на Ниле

- Пурпурные сердца

- Тор: Любовь и гром

- Пой 2

- Бешеная свадьба 3

- Три богатыря и конь на троне

- Дом Гуччи

-Быстрее шара/Скоростной поезд

А также сериалы:

- Дом Дракона

- Эйфория

- Услышь меня

- Мажор 4 сезон

- Острые картузы 6 сезон

- Вымышленная Анна

- И просто так…

- Игра в кальмара

- Песочный человек

- Удивительные чудеса 4 сезон

Напомним, что в прошлом года украинцы больше всего интересовал «Евро 2020», «Игра в кальмара» и «Холостяк».