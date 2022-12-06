Детективы НАБУ вручили подозрения влиятельным одесситам за незаконный контроль экономической жизни города

НАБУ и САП 6 декабря сообщили о подозрении трем участникам преступной организации в Одессе, разоблаченным и задержанным накануне за ряд коррупционных преступлений в городе.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Как известно, 5 декабря задержаны три человека по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Одним из задержанных одесский бизнесмен, бенефициар группы Vertex United и мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine Борис Кауфман. Второй фигурант – экс-нардеп и бизнесмен Александр Грановский. Третье лицо выполняло функции доверенного лица организаторов преступной группы.

Следствие установило, что осенью 2021 года после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации (далее – ПО), специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, в городе появилась новая.

Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы ПО наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.

Следствие устанавливает других участников 30 и свидетельства их коррупционной деятельности.

Действия известного одесского бизнесмена-соорганизатора преступной организации квалифицировали по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины; народного депутата Украины IV созыва-соорганизатора преступной организации - ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины; доверенного лица-соучастника преступной организации - ч. 2. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Расследование этих фактов детективы НАБУ начали по собственным наработкам. Это – вторая ПО в Одессе, разоблаченная НАБУ и САП. Первая, которую следствие уличило в октябре 2021 года, прекратила свою деятельность. Расследование его деятельности находится на завершающей стадии.