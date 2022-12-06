В Николаеве суд арестовал с миллионными залогами двух торговцев кокаином

В Николаеве суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в сбыте кокаина в виде содержания под стражей. Также им назначены альтернативы в виде залога в размере более миллиона гривен.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Согласно материалам ходатайства, 27-летний житель Одессы избрал для себя в качестве источника дохода деятельность, связанную с незаконным приобретением и сбытом на территории Николаевской области и Одессы кокаина.

К этой деятельности он привлек двух своих знакомых, распределив роли между собой, согласно совместно разработанному плану.

В дальнейшем, они неоднократно сбывали кокаин на территории Одессы, в том числе лицу, действовавшему под контролем правоохранительных органов.

3 декабря подозреваемый и его сообщник были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

В судебном заседании прокурор просил избрать мужчину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подозреваемый признавал свою вину, отмечал, что способствует следствию в данном производстве, просил выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста или с размером залога, который не будет превышать 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (214 720 гривен). Защитник поддержал позицию своего клиента.

По результатам рассмотрения, следственная судья Галина Подзигун постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, с определением размера залога в сумме 1 073 600 грн.

В случае внесения залога последний, кроме прочего, будет обязан в соответствии с определением следователя судьи сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Аналогичная мера пресечения была избрана еще одному фигуранту указанного производства.

Напомним, как полиция шести стран ликвидировала наркокартель, контролировавший треть поставок кокаина в Европу.