В суд передали дело о присвоении «Межигорья» семьей Януковича

Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в суд дело в отношении бывшего президента Украины и его сына, обвиняемых в незаконном завладении резиденцией «Межигорье».

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В 2002-2013 годах бывший президент совместно со своим сыном, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел земельным участком на территории Вышгородского района и комплексом сооружений, расположенных на этом участке, а именно комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье» и домом в селе Новые Петровцы. Ущерб, нанесенный государству, превышает 540 миллионов гривен.

Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209, частью 5 статьи 368 УК Украины, его сына – по части 5 статьи 191, частью 3 статьи 209 УК Украины.

25 августа 2021 года ВАКС предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором. Это решение суда в конце концов дало возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых и направить дело в суд.

Напомним, как 5 ноября ГБР вручило Януковичу новое подозрение за убийства на Майдане.

