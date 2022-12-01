В Германии полиция проводит масштабную спецоперацию по задержанию лиц, причастных к подготовке госпереворота – среди них принц и судья

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07.12.2022 09:32

Полиция ФРГ проводит операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага с целью государственного переворота

Об этом сообщают Zeit и Bild.

Три тысячи полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека.

25 человек уже арестованы. Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка россии, заявили в Генпрокуратуре ФРГ.

По информации Bild, в 6 утра прошли обыски и более 20 арестов в Берлине, Тюрингии, Баден-Вюртемберге и Саксонии у предполагаемых участников «антиконституционной группировки» идеологии «Reichsbürger» — националистического движения, не признающего легитимность существования ФРГ, участники считают себя гражданами Рейха.

Целью группировки был насильственный захват власти, говорится в документе полиции, с которым удалось ознакомиться изданию.

Сообщается, что часть экстремистов, которые собирались «очистить» «верхний уровень» существующего правительства и создать новый государственный аппарат по монархическим принципам, занимают влиятельное положение в социальных или финансовых сферах, в частности, среди них есть бывшие служащие бундесвера и бывший депутат бундестага от «Альтернативы для Германии». По информации Bild, некоторые из них даже имеют легально приобретенное оружие.

Полицейские уводят бывшего члена городского совета, члена партии «Альтернатива для Германии» Кристиана В. из его дома в Рудных горах (Саксония)

Фотофакт