В Германии полиция проводит масштабную спецоперацию по задержанию лиц, причастных к подготовке госпереворота – среди них принц и судья

Полиция ФРГ проводит операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага с целью государственного переворота

Об этом сообщают Zeit и Bild.

Три тысячи полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека.

25 человек уже арестованы. Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка россии, заявили в Генпрокуратуре ФРГ.

По информации Bild, в 6 утра прошли обыски и более 20 арестов в Берлине, Тюрингии, Баден-Вюртемберге и Саксонии у предполагаемых участников «антиконституционной группировки» идеологии «Reichsbürger» — националистического движения, не признающего легитимность существования ФРГ, участники считают себя гражданами Рейха.

Целью группировки был насильственный захват власти, говорится в документе полиции, с которым удалось ознакомиться изданию.

Сообщается, что часть экстремистов, которые собирались «очистить» «верхний уровень» существующего правительства и создать новый государственный аппарат по монархическим принципам, занимают влиятельное положение в социальных или финансовых сферах, в частности, среди них есть бывшие служащие бундесвера и бывший депутат бундестага от «Альтернативы для Германии». По информации Bild, некоторые из них даже имеют легально приобретенное оружие.