СБУ посетила с «мероприятиями по безопасности» церковные объекты московского патриархата сразу в трех областях Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия по безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, речь идет о:

▪️ Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП)

▪️ Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП)

▪️ Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон)

▪️ Управление Черкасской епархии УПЦ

▪️ Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы)

▪️ Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы)

▪️ Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань)

▪️ Георгиевский женский монастырь (Уманский район)

▪️ Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы)

▪️ Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район)

▪️ Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район)

▪️ религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)

▪️ Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

«Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметам, запрещенным к обращению», - говорится в сообщении.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства, отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области и других религиозных сооружениях УПЦ МП. В результате там была обнаружена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов.

В ГУР заявили, что задержанных священников УПЦ МП можно обменять на украинских воинов, если будет соответствующее предложение.