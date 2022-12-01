Экс-мэра Снигиревки заподозрили в сотрудничестве с оккупантами – перед освобождением города он сбежал

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшему городскому голове города Снигиревка, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации».

Об этом сообщают УСБУ в Николаевской области и Николаевская областная прокуратура.

Находясь на должности в незаконном органе власти, коллаборант отвечал за охрану важных объектов экономики и безопасность жизнедеятельности населения.

Также предатель занимался организацией военного сопровождения гуманитарных конвоев и снабжением товаров на временно оккупированные территории Украины.

«В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта уголовного производства, выявлены и изъяты доказательства его преступной деятельности, а именно копия приказа о добровольном привлечении к сотрудничеству, пророссийские периодические издания, листовки с инструкцией по приобретению гражданства РФ», - добавили в СБУ.

После освобождения города от оккупантов, предатель скрылся на временно оккупированных территориях, где планирует избежать правосудия.

Пока ему заочно сообщеноно о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении предателя в розыск. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.

Мероприятия по разоблачению приспешника агрессора проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

СБУ не называет фамилии фигуранта, но все указывает на то, что речь идет об Александре Ларченко.

Как известно, Александр Ларченко во время местных выборов в 2015 году был переизбран Снигиревским городским головой. Тогда он баллотировался как самовыдвиженец.

В 2016 году Ларченко, после того, как ряд депутатов горсовета объявил ему «войну», подал в отставку.

В 2020 году Ларченко снова баллотировался на должность городского головы Снигиревки от ОПЗЖ, но не набрал достаточного количества голосов.

Напомним, как нардеп Негулевский сообщил, что заместитель председателя Баштанского райсовета Мезина сотрудничает с оккупантами. По его словам, Мезина была членом партии "ЕС" и активно сотрудничала с Владимиром Фроленко.

Позже в ГУР МО сообщили, что российские кафиры собираются провести «референдум» в Снегиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко.

В мае Мезиний объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.