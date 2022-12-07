ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Грановского, подозреваемого в махинациях на «Одесском припортовом заводе»

Высший антикоррупционный суд назначил подозреваемому в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе экс-нардепу БПП Александру Грановскому заочное содержание под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба САП.



Меру пресечения 7 декабря 2022 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал следственный судья ВАКС Андрей Бицюк.

Это решение открывает путь для розыска Грановского через Интерпол. Если экс-нардеп появится на территории Украины, его должны задержать и доставить в суд в течение 48 часов для избрания меры пресечения.

Как известно, 21 октября экснардепу объявили о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

По данным следствия, народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой «Одесский припортовый завод» (99,57% принадлежат государству) продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным фирмам по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям «ОПЗ». Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее «ОПЗ» недополучил доход в размере около 93,3 миллиона.

15 ноября НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского.

Ранее, в марте 2020 года, следствие сообщило о подозрении четырем участникам схемы.

Отметим, что в 2020 году по делу о коррупционной схеме на «ОПЗ» проходила Ольга Ткаченко – доверенное лицо экс-нардепа от БПП Александра Грановского. Александра Грановского называли «смотрящим за судами» от Петра Порошенко. В 2019 году Грановский уехал из Украины в Израиль.