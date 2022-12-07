Суд приговорил к 6 годам тюрьмы вице-президента Аргентины, но посадить ее пока не могут

Федеральный суд Аргентины вынес приговор вице-президенту Аргентины и экс-президенту страны Кристине Киршнер по делу о коррупции — ей дали 6 лет тюрьмы.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает The Insider.

Вице-президента также пожизненно лишили права занимать государственные должности. При этом отправить Киршнер в тюрьму не смогут, пока не лишат поста или до истечения ее полномочий — в декабре 2023 года.

Суд постановил, что Киршнер, будучи президентом, отдавала бюджетные контракты строительному магнату Ласаро Баеса, который в свою очередь передавал деньги самой Киршнер и ее мужу — тоже экс-президенту. Компания Баеса, утверждало обвинение, была создана специально для того, чтобы освоить бюджет.

Свою вину Киршнер не признала и заявила, что является жертвой судебного преследования. Баеса также приговорили к шести годам тюрьмы.

Пока Киршнер остается на свободе — действует ее неприкосновенность как госслужащего. Киршнер пообещала обжаловать приговор, и судебный процесс может затянуться на годы.

Это не единственное дело против Киршнер, ее также обвиняют в отмывании с денег с участием ее детей.

Кристина Киршнер занимала пост президента Аргентины в 2007–2015 годах. В 2019 году против нее завели уголовное дело о краже исторических документов, которые нашли у нее при обыске. Киршнер утверждала что ей их подарил российский президент владимир путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «не знает, о чем идет речь».

Напомним, в марте 2021 года бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен к трем годам тюремного срока по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Год из этого срока Саркози должен будет провести в тюрьме, еще два года назначены условно.

В сентябре того же года он был признан виновным по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года и осужден на один год.