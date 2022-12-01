В Херсоне СБУ задержала экс-милиционера, сотрудничавшего с фсб во время оккупации города

СБУ в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне задержала бывшего правоохранителя, который помогал врагу создавать в городе филиал фсб.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Во время оккупации города он помогал кадровым сотрудникам ФСБ налаживать деятельность местного подразделения российской спецслужбы. Этот оккупационный орган под названием «государственная служба безопасности» должен был выполнять задачи москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима на территории региона.

«Установлено, что пособник агрессора подыскивал «единомышленников», которым предлагал вступить в ряды «филиала» фсб. Также он занимался формированием агентурного аппарата российской спецслужбы, который должен проводить разведывательно-подрывную деятельность на юге Украины. По данным следствия, злоумышленником оказался бывший местный милиционер, который уволился из органов еще в 2010 году. В поле зрения фсб он попал перед началом полномасштабного вторжения. Тогда враг пригласил его помочь в сборе информации об общественно-политической обстановке в Херсоне», - говорится в сообщении.

Во время временной оккупации областного центра на приспешника захватчиков вышел его российский куратор, с которым он затем координировал свои преступные действия.

«Установлено, что для подбора «кандидатов» в ряды подконтрольного москве «гсб» он использовал собственные связи среди бывших представителей силовых структур. В обмен на сотрудничество агрессор пообещал злоумышленнику руководящую «должность» в псевдооргане оккупантов. После освобождения города он пытался «залечь на дно» во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали», - добавили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении за совершение преступления, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.