Полиция разыскивает мошенников, которые присвоили 120 тысяч гривен с карточных счетов жителей Николаевщины

За прошедшие сутки в полицию Николаевской области обратились граждане с заявлениями о том, что стали жертвами мошенников, завладевших их сбережениями. Мошенническим путем злоумышленники с карточных счетов присвоили более 59 тысяч гривен 54-летней жительницы Вознесенска, почти 26 тысяч гривен у 64-летней жительницы Южноукраинска и 38 тысяч гривен у 30-летнего жителя областного центра.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По словам потерпевших, во время телефонного разговора аферисты представлялись банковскими работниками и убеждали потерпевших, что наличные денежные средства на банковских карточках срочно нужно перевести на другие счета, чтобы обезопасить от несанкционированного вмешательства. Сделав все, что советовали «банкиры», граждане потеряли все свои сбережения.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установку и задержание злоумышленников.