В Николаевском районе в результате столкновения грузовика и легковушки погибли два человека

В среду, 7 декабря, примерно в 10:10 на 215 км автодороги Н-24 «Благовещенское – Николаев» Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Volvo с полуприцепом и Daewoo. В результате столкновения транспортных средств 29-летний водитель легковушки и его 28-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек».

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.