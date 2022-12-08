В США экс-нардепу Деркачу, подозреваемому в работе на оккупантов, выдвинули обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Бывшему народному депутату Андрею Деркачу в США выдвинуто обвинение в мошенничестве и отмывании денег, ему может грозить до 30 лет заключения.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительное заключение из семи пунктов, в которых говорится об обвинении в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), банковского мошенничества, отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и обслуживанием двух кондоминов в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Прокуроры назвали Деркача российским агентом, участвовавшим в попытках вмешательства в выборы США в 2020 году. В том же году Министерство финансов США ввело санкции против него, однако он с приспешником создал ряд подставных компаний по всему миру по покупке объектов недвижимости у Беверли-Хиллз. Схема позволяла Деркачу владеть недвижимостью без ведома финансовых учреждений.

«Участвуя в спланированной российской дезинформационной кампании, направленной на подрыв институций США, Деркач одновременно вступил в сговор, чтобы мошенническим путем извлечь выгоду от западного образа жизни для себя и своей семьи в Соединенных Штатах», — заявил помощник главы ФБР Майкл Дрисколл.

Экс-депутат приобрел недвижимость в нарушение санкций США и скрывал свою заинтересованность в сделках.

В то же время отмечается, что Деркач остается на свободе. Ему грозит до 30 лет заключения.

Напомним, как СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач. Также контрразведка СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны нардепа Деркача, который помогал оккупантам готовить штурм Киева

В сентябре НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Деркача.