На Николаевщине двум чиновникам Госгеокадастра сообщили о подозрении за незаконное отчуждение земель ландшафтного парка

41-летнему руководителю управления госгеокадастра и 51-летней эксначальнице подчиненного отдела в одном из районов сообщили о подозрении за незаконную передачу в собственность третьим лицам земельных венок, расположенных в пределах регионального ландшафтного парка. Своими преступными действиями чиновники нанесли ущерб более 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемые, используя свое служебное положение, незаконно передали в частную собственность четырем гражданам земельные участки общей площадью 8 гектаров, из которых часть земель площадью почти 4 гектара находятся в постоянном пользовании регионального ландшафтного парка «Приингульский» и относятся к категории земель естественно- заповедного фонда

Так, эксначальница одного из районных отделов Госгеокадастра внесла в официальные документы недостоверные сведения о принадлежности земель регионального ландшафтного парка «Приингульский» к землям сельскохозяйственного назначения, а должностное лицо Главного управления Госгеокадастра подписало приказы об утверждении проектов землеустройства по отводу и передаче земельных участков четырем гражданам.

Действия должностных лиц привели к выбытию из государственной собственности земельных участков природно-заповедного фонда, что повлекло тяжкие последствия интересам государства на общую сумму более 300 тысяч гривен.

Отметим, что в апреле 2021 подозреваемой уже было сообщено о подозрении по аналогичным статьям. Речь шла о незаконном отчуждении 14 гектаров земель регионального ландшафтного парка "Приингульский".

Обеим фигурантам сообщили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»), а 51-летней женщине еще и по ч. 1 ст. 366 УК Украины («Служебный подлог»).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, как полиция расследовала возможные нарушения при оформлении земли родственниками экс-начальника Госгеокадастра Николаевщины.