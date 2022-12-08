На Житомирщине СБУ проводит обыски в монастырях и ските УПЦ Московского патриархата

В Житомирской области продолжаются контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Сообщается, что на этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях:

- Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря; - Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии; - Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Традиционно мероприятия по безопасности проводят сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией при непосредственном участии представителей церкви.

Их цель - выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде нашего государства.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и во исполнение соответствующего поручения Совета национальной безопасности и обороны Украины, отмечают в спецслужбе.

Стоит отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области и других религиозных сооружениях УПЦ МП. В результате там была обнаружена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов.

В ГУР заявили, что задержанных священников УПЦ МП можно обменять на украинских воинов, если будет соответствующее предложение.

Позже СБУ посетила с «мероприятиями по безопасности» церковные объекты московского патриархата сразу в трех областях Украины.