Бизнес-партнера миллионера Кауфмана суд арестовал с залогом в ₴124 миллиона

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего нардепа – еще одного организатора преступной группы, державшей под контролем чиновников Одесского горсовета.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, что речь идет об экс-нардепе Александре Боруховиче-Грановском. Другим подозреваемым по этому делу является его бизнес-партнер, одесский миллионер Борис Кауфман, ранее арестованный с залогом в 129 миллионов гривен.

Боруховичу-Грановскому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 124 миллионов гривен залога. Его считают причастным к созданию преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления.