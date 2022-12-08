НАБУ сдалась фигурантка дела о присвоении ₴27,9 миллиона на ПАЭС – женщина скрывалась от детективов с 2018 года

Детективы Национального бюро задержали лицо, обвиняемое в рамках расследуемого НАБУ и САП дела по завладению средствами Пивденноукраинской АЭС, которое скрывалось от следствия и находилось в международном розыске. Она уклонялась от стражей порядка с 2018 года и в конце концов 8 декабря 2022 года добровольно прибыла в детективы НАБУ.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По данным следствия, указанное лицо вместе с другими участниками схемы причастно к завладению денежными средствами Пивденноукраинской АЭС в общем размере 27,9 миллиона гривен. Преступление произошло в результате организации процедур государственных закупок по завышенным в 18-34 раза ценам с использованием ряда подконтрольных служащим АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» и представителям коммерческих структур предприятий.

В целом следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 дело слушается в суде, в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.

Напомним, как НАБУ задержало бизнесмена, который расшивался за хищение средств Пивденноукраинской АЭС – автомобиль попался патрульным за нарушение ПДД.