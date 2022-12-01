Столичного предпринимателя задержали за продажу гуманитарной помощи для ВСУ

Полицейские задержали 54-летнего киевлянина, получавшего от иностранных организаций гуманитарную помощь в виде товаров военного назначения для ВСУ. Однако фигурант решил обогатиться и продал полученную амуницию, тепловизоры, генераторы, аптечки и сухпайки.

Об этом сообщили в столичной полиции и прокуратуре.

Проведя комплекс следственных действий, установлено, что мужчина присваивал товары военного назначения, полученные на безвозмездной основе от иностранных благотворительных организаций, а именно: аптечки, сухпайки, тепловизоры, генераторы, военное снаряжение, военная одежда и другие товары гуманитарной помощи, которые продавал гражданским лицам на территории. Киев.

В рамках следствия задокументирована продажа 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов на общую сумму 20 тысяч долларов США.

Во время обысков по месту жительства и других помещений, принадлежащих псевдоволонтеру, правоохранители изъяли документы, подтверждающие, что иностранные товары являются гуманитарной помощью.

Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, печати и деньги в сумме 860 тысяч гривен, 330 тысяч долларов США и 34 тысяч евро, происхождение которых устанавливается.