Дефицит электроэнергии может повлиять на инфляцию в Украине

По оценкам Национального банка, дефицит электроэнергии усугубит в следующем году инфляционное давление на 1-2 процентных пункта.

Об этом сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает Укринформ.

– По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 п.п. в 2023 году, - сказал Пышный.

Он отметил, что Национальный банк рассматривает несколько сценариев дефицита электроэнергии. По первому сценарию предполагается оперативное восстановление энергетической инфраструктуры и достаточно успешная защита воздушного пространства и объектов энергетической инфраструктуры.

- Дефицит электроэнергии по нашим расчетам по этому сценарию не должен превышать 25%. Именно этот сценарий мы рассматриваем как базовый при прогнозировании и оценке возможных вариантов и плана действий, – сказал Пышный.

При этом он отметил, что второй сценарий предполагает более глубокое поражение критической инфраструктуры и более медленное восстановление. Собственно, это то, что наблюдалось после атаки 23 ноября.

И третий сценарий – масштабные перебои в энергосистеме. Этот вариант Нацбанк рассматривает как наименее вероятный.