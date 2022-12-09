На Житомирщине заместителя начальника управления ГНС задержали за вымогательство у предпринимателя ₴200 тысяч взятки

Заместителя начальника одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области задержали во время получения взятки в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ГБР и ОГП

Чиновник заботился о поступлении в бюджет акцизного сбора из определенной группы товаров.

Налоговик требовал деньги у частного предпринимателя за не привлечение его к административной ответственности. Деньги предприниматель должен был заплатить за то, что налоговики «закроют глаза» на нарушение норм налогового законодательства, обнаруженных в ходе проверки сельхозпредприятия.

ГБР задержало должностного лица при получении 200 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Досудебное расследование продолжается.

Уголовное производство открыто по статье получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством (частью 3 статьи 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.