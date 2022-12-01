Суд заочно арестовал экс-председателя НБУ Шевченко, скрывающегося в Вене

Высший антикоррупционный суд избрал заочное содержание под стражей для экс-руководителя НБУ Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Это решение открывает путь для внесения Шевченко в базу Интерпола, без чего невозможно провести экстрадицию (сейчас он находится в Австрии). В случае возвращения в Украину, его должны задержать на границе и доставить в суд в течение 48 часов.

Шевченко и еще четырех чиновников "Укргазбанка" подозревают в организации схемы вывода 206 миллионов гривен из госбанка. Схема действовала почти пять лет, хотя структуры банка сообщали, что экономической целесообразности от привлечения агентов нет. Объем выплат "агентам" был больше, чем прибыль, которую банку приносили привлеченные клиенты.

Следствие получило доказательства, что руководители "Укргазбанка" заключали фиктивные договоры с якобы агентами, которые на самом деле были обычными ФЛП. Последние должны были привести в банк новых крупных клиентов, но на самом деле все происходило без их участия. Более того, крупные государственные компании и так были вынуждены переходить в госбанки из-за решения Кабмина.

САП утверждает, что ни один из агентов так и не смог объяснить, какие конкретно услуги он предоставил. А из госбанков в то время почему-то никто больше не использовал подобные "агентские схемы", это было ноу-хау "Укргазбанка".

Прокурор добавил многочисленные протоколы допросов, переписки, экономические экспертизы и аудиторские заключения. Например, глава Ивано-Франковского управления Укргазбанка напрямую писал в чате об "агентских схемах" и вспоминал мэра, который, по его словам, якобы хотел откат за обслуживание в "Укргазбанке".

Также зачитывали разные переписки с участием подозреваемых Шевченко и Чернышева, которые в начале 2015 года обсуждали привлечение МТС в качестве клиента банка. По официальной версии Укргазбанка, МТС якобы привлекла ФЛП Антюхова, которая сказала об акционных условиях в Укргазбанке своему сыну, сын знал некоего Диму из МТС и таким образом они привлекли мобильного оператора в качестве клиента банка. Согласно ответу МТС, никакие третьи лица их не привлекали, а размещение средств осуществлялось работниками компании в соответствии с внутренними процедурами.

Директор другого клиента банка, компании "Импульс", говорил, что никаких агентов в отношениях с банком не привлекали, и он почему-то не смог узнать агента-ФЛП, которая по документам "Укргазбанка" привлекла его компанию в качестве клиента.