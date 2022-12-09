В Германии граждане начали получать фейковые письма вроде бы от посольства Украины с предложением присоединиться к иностранному легиону

На почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По словам Николенко, указанные письма являются подделкой.

«Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло. Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования», - написал представитель МИД.

«Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан», - добавил Николенко.

Напомним, за текущую неделю несколько десятков украинских посольств получили подозрительные свертки. Началось все с письма со взрывчаткой, которое получило посольство в Испании. Затем дипломатические учреждения начали получать пакеты с глазами животных.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, кампания террора против украинских дипломатов – беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне.