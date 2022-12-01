Пограничники задержали 25-летнюю коллаборантку из Донбасса, которая направлялась в Киев

В Киевской области пограничники обнаружили уроженку Донетчины, которая направлялась в столицу. Оказалось, что 25-летняя девушка оказалась коллаборанткой.

Об этом сообщает ГНСУ.

В мобильном телефоне гражданки Украины 1997 года рождения пограничники обнаружили компрометирующие материалы пророссийского толка, множество номеров операторов россии, переписку антиукраинского характера.

В ходе фильтрационных мероприятий пограничники установили, что брат женщины и ее близкий друг проходят службу в так называемой армии днр еще с 2015 и 2014 годов соответственно.

«Друг гражданки в переписке признается, что пошел воевать, чтобы не спиться. При этом отметил, что ему больше нравится курить наркотические вещества. Также мужчина посетовал на плохое обеспечение, низкую подготовку армии псевдореспублики и кражи», - говорится в сообщении.

Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам СБУ.