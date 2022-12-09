СБУ и НАБУ задержали иностранца, который хотел дать взятку в $10 тысяч руководителю Гослекслужбы

Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку руководителю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Об этом сообщают СБУ и НАБУ.

Следствие установило, что иностранец предлагал украинскому чиновнику средства, чтобы он предоставил разрешение для быстрого ввоза препаратов, отнесенных к прекурсорам и наркотическим лекарственным средствам, на территорию Украины из-за границы.

Его разоблачили и задержали «на горячем» при попытке передачи неправомерной выгоды в $10 тысяч. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Предварительная правовая квалификация – ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Досудебное расследование данных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2022 года по заявлению руководителя Гослекслужбы.

Напомним, ранее НАБУ и САП задержали двух человек, которые подстрекали обвиняемого дать взятку для якобы дальнейшего подкупа прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы тот согласился заключить соглашение с обвиняемым.