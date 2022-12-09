В Донецкой области задержали «энергетика» оккупантов, который обесточил часть региона и направил электроэнергию в базы агрессора

Служба безопасности разоблачила приспешника врага, который лишил часть Донецкой области электроэнергии, направив ее вражеским базам.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленником оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части района поддержал оккупантов.

За это его назначили руководителем «РЭС Краснолиманского района», которое было присвоено звание «Министерство энергетики и энергетики» террористически организованной «ДНР».

Находясь на «должности» злоумышленник «отсоединил» районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок россии.

«Чтобы набрать штат и провести технические мероприятия он наладил сотрудничество с представителями «региональной энергоснабжающей компании» временно оккупированной Горловки. Обесточив город, оккупанты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами», - сказано в сообщении.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города, однако был разоблачен сотрудниками СБУ.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 4 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее СБУ и НАБУ задержали иностранца, который хотел дать взятку в $10 тысяч руководителю Гослекслужбы.