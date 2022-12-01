Завербованным в ЧВК «Вагнер» показывают видео с казнью дезертиров, – ВВС

Завербованным в ЧВК «Вагнер» российским заключенным показывают видео расстрела дезертиров.

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники в колониях.

Собеседник журналистов в одной из российских колоний заявил, что заключённых, которые согласились вступить в ряды ЧВК «Вагнер», заводили в специальную комнату. Там им на планшете показывали казни бойцов, которые дезертировали с поля боя, утверждает собеседник.

- Он там говорит - я, такой-то, предатель, бросил своих товарищей на передовой - и дальше в затылок ему стреляют, - рассказал об увиденном на видеозаписи собеседник издания, который завербовался в ЧВК.

Само видео журналисты не смогли найти и ознакомиться, но заключенный из другой российской колонии, незнакомый с предыдущим собеседником ВВС, сообщил, что ему также показывали запись казни. Он уточнил, что в его колонии заключенным демонстрировали видео с повешением человека.

Собеседники ВВС близкие к ЧВК «Вагнер» рассказали журналистам, что знают минимум о трёх подобных убийствах. ВВС не удалось найти подтверждения их словам. Один из собеседников журналистов уточнил, что видеозаписи с казнями существовали и до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сотрудник одной из российских колоний в разговоре с ВВС заявил, что к ним в учреждение вербовщики ЧВК «Вагнер» приезжали уже дважды. По его словам, на территории колонии они «чувствовали себя совершенно свободно» и общались только с руководством.

Напомним, ранее в сети разошлись видео, на котором завербованного для войны в Украине российского зэка Евгения Нужина неизвестные казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону ВСУ. Видео опубликовал связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал GreyZone.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал казнь словами «собаке — собачья смерть». Позже он обратился к генеральному прокурору россии Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Евгения Нужина. По мнению Пригожина, за убийством стоит ЦРУ, которое завербовало Нужина.

Стоит отметить, что казнь кувалдой действительно использовалась бойцами ЧВК «Вагнера», например, в Сирии. В 2017 году в сети опубликовали видео издевательств российских наемников над неизвестным мужчиной в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоязычных солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненого мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Позже стало известно, что российский солдат, присутствовавший во время казни мужчины в Сирии, занимается патриотическим воспитанием молодежи в россии.