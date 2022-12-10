В Одесской области у иностранца изъяли миллион гривен, которые вывели из обращения из-за оккупации – он пытался ими пополнять счет через терминалы

В Одесской области полицейские разоблачили иностранца, который мошенническим путем пытался обогатиться за счет выведенных из обращения денег.

Об этом сообщили в областной полиции.

Оперативники управления уголовного розыска получили информацию о том, что в городе Черноморск неизвестный загружает платежные терминалы банкнотами национальной валюты, переставшими быть платежным средством.

При реализации этой информации полицейские установили личность, причастную к данной сделке. Это 50-летний уроженец одной из стран Ближнего Востока, не первый год проживающий в Одесской области. Задержали мужчину «на горячем», когда он пытался из-за платежного терминала перевести на карточку выведенными из обращения банкнотами 7000 гривен.

По месту жительства и работы иностранца стражи порядка провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли 950 тысяч поврежденных гривен купюрами номиналом 100 и 200 гривен, а также 10 тысяч долларов США и 750 тысяч российских рублей. Деньги работники украинских банковских учреждений умышленно повредили на временно захваченных территориях нашего государства, чтобы перевести его в неплатежное состояние.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в незаконченном покушении на мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

В ходе следствия полицейские будут устанавливать круг причастных к преступлению лиц, происхождение денег и точную сумму средств, фигурант успел ввести в обращение через терминалы.

В полиции предупредили граждан, что снимая деньги с терминалов или во время расчетов будьте бдительны и обращайте внимание на целостность купюр. В случае получения поврежденных механическим способом купюр (отрезка не менее половины банкноты; разрезка пополам или на три части; просверление в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50 % общей площади банкноты – обращайтесь в ближайшее отделение банка и в полицию.

Напомним, как в Киеве поймали николаевца, пытавшегося обменять украденные на оккупированных территориях гривны.

