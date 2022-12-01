Заместителям Труханова вручили подозрения за участие в банде Кауфмана-Грановского

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении еще трем участникам преступной организации, которая держала под контролем Одесский городской совет.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Так, о подозрении сообщено первому заместителю городского головы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК Украины), исполняющему обязанности заместителя городского головы Одессы – руководителю аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета (ч. 3 ст. 255 , ч. 4 ст.368 УК Украины) и заместительнице городского головы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Поскольку местонахождение первого заместителя городского головы Одессы пока не установлено, о подозрении ему уведомлено в порядке, определенном статьями 135, 278 УПК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в городе Одесса, распоряжение средствами местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Для реализации преступных действий они наладили процесс систематического подкупа должностных лиц Одесского городского совета, обеспечивающих принятие необходимых решений.

Так, согласно собранным доказательствам установлено, что исполняющий обязанности заместителя городского головы Одессы – руководитель аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета за ноябрь 2021 – август 2022 получил неправомерную выгоду на общую сумму более 2,4 миллиона гривен за совершение действий в интересах преступной организации, в частности за обеспечение принятия земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам.

В свою очередь, первый заместитель и заместитель городского головы Одессы получили от организаторов преступной организации 900 и 300 тысяч гривен соответственно.

Так, первый заместитель мэра Одессы по версии следствия контролировал деятельность подчиненных управлений - главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчетов за ремонт дорог в городе. Такие действия создавали условия получения преступной организацией неправомерной выгоды от подрядчика за возобновление выплат. Подозреваемый также положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в городе Одессе и изменения в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации.

На сегодняшний день о подозрении сообщено 6 участникам преступной организации. Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, вероятно, причастные к деятельности этой преступной организации.

Эти должности сегодня занимают Михаил Кучук, Олег Брындак и Светлана Бердрега.

Как известно, 5 декабря задержаны три человека по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Одним из задержанных одесский бизнесмен, бенефициар группы Vertex United и мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine Борис Кауфман. Второй фигурант – экс-нардеп и бизнесмен Александр Грановский. Третье лицо выполняло функции доверенного лица организаторов преступной группы.

Кауфмана и Грановского ВАКС арестовал с залогами в 129 и 124 миллиона гривен соответственно.