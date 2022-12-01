НАБУ завершило расследование дела о рекордной взятке

Детективы НАБУ по поручению прокурора САП 9 декабря завершили досудебное расследование по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва, подозреваемого в предложении предоставления 22 миллиона евро городскому голове города Днепра за содействие в строительстве метрополитена в городе Днепр. В настоящее время материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В октябре бывший народный избранник Максим Микитась высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды городскому голове города Днепра за совершение им действий, направленных на содействие заключению Европейским банком реконструкции и развития с подконтрольной бывшему народному депутату Украины группой предприятий контракта на строительство метрополитена в городе Днепр вне конкурсной процедуры.

Как известно, 18 октября 2022 года НАБУ и САП задержали Микитася за попытку подкупа за 22 миллиона евро городского головы Днепра. Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине.

Бывший нардеп уведомлен о подозрении по части 4 статьи 369 УК Украины и по решению суда к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 миллионов гривен залога.

Напомним, как НАБУ и САП 1 декабря 2020 сообщили экс-нардепу Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений - в предоставлении взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Микитась в обмен на паркоместо хотел получить вывод, что нанес государству ущерб не на 81,64 миллиона гривен, а на 7 миллионов гривен.

Позже Никита добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен от общей суммы убытков 81,64 миллиона гривен. Через время Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.