Житель Одесщины пытал своих односельчан, которых подозревал в краже урожая арбузов

В Одесской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя Балтской ОТГ, который пытал двух односельчан.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Фигурант хотел получить от потерпевших, двух братьев 40 и 49 лет, признания в краже его арбузов.

Пострадавшие рассказали, что односельчанин позвал их на территорию нежилого домохозяйства якобы для разговора, но на самом деле начал обвинять их в краже арбузов с баштана. Возражения мужчин только разозлили его, и он, пользуясь преимуществом в физической силе, начал избивать братьев кулаками по голове, палкой по туловищу. Кроме того, он привязал веревку за ногу младшего брата, таскал его по земле, заставляя признаться в похищении урожая.

Следователи выдвинули фигуранту обвинения в пытках. Сейчас досудебное следствие по делу полицейские завершили и обвинительный акт направили в суд. По факту кражи, в которой фигурант заставлял признаться односельчан, расследуется уголовное производство.